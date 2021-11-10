Голикова заявила, что в России заняты почти 83% ковид-коек

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В России, по данным на утро 9 ноября, было занято 82,8% инфекционных коек для больных коронавирусом, сообщила на совещании у президента Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова.

В 41 регионе, по ее словам, занятость коек превышает среднероссийский показатель, но многие субъекты держат резерв коечных мощностей. Всего в стране развернуто 301,5 тысячи COVID-коек, 201 тысяча из которых подключена к кислородным аппаратам.

Тревогу властей вызывает и рост смертности от коронавирусной инфекции, отметила Голикова, напомнив, что показатели стали превышать 1000 смертей в сутки.

"Но анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане, которые старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, и невакцинированные", - отметила вице-премьер.

"Несмотря на то, что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижение темпов прироста развития заболеваемости, и, как я сказала, в шести субъектах снижение, тем не менее уверенно мы пока еще говорить о том, что ситуация стабилизировалась и распространение инфекции снижается, не можем", - сказала Голикова.

При этом рост официальной заболеваемости она частично связала с расширением тестирования по поручению Владимира Путина.

"Напомню, что норматив у нас 200 на 100 тысяч населения. За последнюю неделю этот показатель доведён на 367 на 100 тысяч населения", - отметила вице-премьер.

"По-прежнему 30% заболеваемости приходится на крупные регионы, такие, как Москва и Московская область и Санкт-Петербург, 70% - это остальные регионы страны, - сказала она. - По итогам 44 недели заболеваемость возросла в 61 регионе. При этом я обращаю внимание, что на 43 неделе это было 78 регионов, а на 42 - 83".