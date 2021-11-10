В кабмине РФ заявили о желательном показателе коллективного иммунитета в 90-95%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Желательный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем (...), говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90%-95%", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ с членами правительства.

Вице-премьер добавила, что пока в России оставляют планку коллективного иммунитета не менее 80%.

"Если те цифры, о которых я сказала (...) нами в ближайшее время, в ближайший месяц не будут достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться", - заявила Голикова.

По ее словам, к этому времени у ранее привившихся людей подойдут сроки ревакцинации.

Голикова также заявила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ необходимо привить еще 22 млн человек, "а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек".

Вице-премьер добавила, что для достижения уровня коллективного иммунитета в 80% "все граждане РФ, которые на сегодня не имеют медотвода от вакцинации, должны вакцинацию пройти".

По словам Голиковой, невакцинированные пациенты тяжело переносят болезнь, попадают в реанимацию.

Вице-премьер также сообщила, что в России сейчас уровень коллективного иммунитета приблизился к 50%.