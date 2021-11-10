Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В кабмине РФ заявили о желательном показателе коллективного иммунитета в 90-95%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Желательный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем (...), говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90%-95%", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ с членами правительства.

Вице-премьер добавила, что пока в России оставляют планку коллективного иммунитета не менее 80%.

"Если те цифры, о которых я сказала (...) нами в ближайшее время, в ближайший месяц не будут достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться", - заявила Голикова.

По ее словам, к этому времени у ранее привившихся людей подойдут сроки ревакцинации.

Голикова также заявила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ необходимо привить еще 22 млн человек, "а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек".

Вице-премьер добавила, что для достижения уровня коллективного иммунитета в 80% "все граждане РФ, которые на сегодня не имеют медотвода от вакцинации, должны вакцинацию пройти".

По словам Голиковой, невакцинированные пациенты тяжело переносят болезнь, попадают в реанимацию.

Вице-премьер также сообщила, что в России сейчас уровень коллективного иммунитета приблизился к 50%.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

9
Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая
Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

Новости по теме

Новости

В РФ могут создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

МКС скорректирует орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

Дело журналиста Ивана Сафронова

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%
Пандемия коронавируса

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

18 сотрудников саратовского УФСИН уволили после видео с пытками заключенных

Пандемия коронавируса

Смертность от COVID в РФ составляет до 4%, среди пациентов на ИВЛ - до 95%

Кремль счел неприемлемыми обвинения Москвы в причастности к кризису с мигрантами

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что решений об обязательной COVID-вакцинации не принималось

Песков заявил, что решений об обязательной COVID-вакцинации не принималось
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });