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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 251,4 млн

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга возросло до 251 407 386, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 072 104 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 46 798 031 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов в этой стране составило 758 916.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 388 579. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 461 849 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 909 298 заболевших, из них умерло 610 036 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 652,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 338 человека, в Индии - 331, в Бразилии - 2 843.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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