В РФ могут создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ может предложить создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов в случае, если проблемы с доставкой каботажных грузов в портах Дальнего Востока сохранятся, сообщил в среду глава Минтранса Виталий Савельев.

"Мы постараемся решить ситуацию (с доставкой грузов в портах Приморья - ИФ) силами частных компаний, однако если каботаж будет прирастать, а такая тенденция наметилась, возможно мы будем выходить с предложением о создании специализированной государственной судоходной компании под (управлением - ИФ) Росморречфлотом, которая возьмет на себя часть перевозок социально значимых грузов в каботаже", - сказал Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня (каботаж - ИФ) это прерогатива частных компаний, и учитывая то, о чем я сказал, сильное удорожание фрахта, они пока ищут суда более экономически выгодные для них, и из-за этого страдает каботажная перевозка в дальневосточном регионе", - сказал Савельев.

По его словам, каботажная госкомпания для обеспечения нужд Дальнего Востока поможет снять зависимость в будущем, если не удастся найти решение с частными компаниями. "Но пока мы в работе, и мы надеемся, что такой кризис будет преодолен", - добавил он.

В своем докладе министр транспорта также предложил добавить в договора стивидорных компаний с "Росморпортом" предложение о приоритете социально значимых грузов при погрузке и при работе в портах. "Если стивидорные компании не согласятся с этим, у нас есть встречное предложение - это внести поправку в проект закона о российских морских портах, но мы вернемся к этому отдельно, по итогам переговоров с ними", - сообщил глава Минтранса.

Путин потребовал от главы Минтранса как можно быстрее навести порядок с поставками товаров в регионы Дальнего Востока. "Обязательно наведите порядок как можно быстрее и доложите председателю правительства. Сколько времени нужно, чтобы заработало?" - спросил президент.

Савельев в ответ уточнил, что решить ситуацию с вывозом оставшихся социально значимых грузов планируется до конца ноября. "Мы решим вопрос с грузом, который есть, для этого нам не хватает еще четырех судов, дайте нам две недели", - сказал он. Глава Минтранса вновь обратил внимание на вариант создания каботажной компании, отметив, что на это требуются "не такие большие деньги".

"Да, ну ради бога, только компанию вы будете создавать сколько?" - спросил президент. Путин предложил также проработать вопрос с главой РЖД Олегом Белозеровым и поинтересовался, хватает ли подвижного состава и локомотивов. "Да, проблем на железной дороге нет, все работает, мощностей портов хватает", - сообщил глава Минтранса. "Хорошо, я услышал", - заключил президент.

Проблема с доставкой грузов на Дальнем Востоке

Ранее в ноябре сообщалось, что более 1,1 тыс. контейнеров с грузами в адрес Сахалинской области ожидают отправки в портах Приморского края. Проблема с задержками отправки контейнеров образовалась на всем Дальнем Востоке. Это связано с пандемией и загруженностью терминалов Приморья, сообщал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Также о проблеме с доставкой грузов заявлял губернатор Камчатского края Владимир Солодов, он обратился за помощью к вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. По его мнению, сложившаяся ситуация связана с "изменениями и кризисом в глобальной логистике, перенаправлением грузов из Китая, Суэцкого канала на Транссиб, в результате чего в портах Владивостока скопилось огромное количество контейнеров и грузов".