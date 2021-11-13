Минсельхоз отметил повышение цен на курятину у производителей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские производители свинины начали снижать цены на свою продукцию, птицеводы продолжают повышать их, следует из данных системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза.

Как сообщает ведомство, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на свиней (в живом весе, без НДС), по данным на 10 ноября, составила 116 540 рублей за тонну, что на 2,4% меньше, чем неделей ранее, на полутуши - 177 920рублей (на 1,2% меньше).

По данным Росстата, в январе-сентябре этого года производство свинины увеличилось на 0,5%, до 3,575 млн тонн, напомнили в министерстве.

Средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на живую птицу на 10 ноября составила 98 810 рублей за тонну (рост за неделю на 1,4%), на мясо кур (тушка) - 135 920 рублей (рост 0,2%).

За 9 месяцев сельхозорганизации произвели 4,569 млн тонн мяса птицы, что на 1,7% меньше, чем годом ранее.

На рынке говядины - разнонаправленная динамика. Цена на крупный рогатый скот (в живом весе) составила 128 750 рублей за тонну (снижение за неделю на 0,2%). В то же время полутуши подорожали на 0,3%, до 266,6 тыячи рублей за тонну.

За 9 месяцев сельхозорганизации произвели 775 300 тонн крупного рогатого скота, что на 4,8% больше, чем годом ранее.