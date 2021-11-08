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РФ может ввести квоту на беспошлинный ввоз свинины и говядины

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают изменения условий ввоза свинины и говядины в Россию для стабилизации внутренних цен. Речь идет о беспошлинном импорте такой продукции, сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух участников совещаний в этих ведомствах.

Один из обсуждаемых вариантов - освобождение от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. тонн в 2022 году, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, на замороженную свинину, в свою очередь, планируется установить квоту не более 100 тыс. тонн с 1 января по 30 июня 2022 года. Предполагается, что у импортеров будет условие в виде целевого ввоза: мясо должно быть переработано на территории России.

"Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты", - говорит собеседник издания. Он добавляет, что такое предложение будет рассмотрено на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

"Любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией", - сообщил представитель Минэкономразвития. Представитель Минсельхоза на запрос не ответил. В сентябре ведомство уже сообщало о предложении мясопереработчиков ввести беспошлинный импорт свинины. Это связано с ростом цен на эту продукцию, указывало оно тогда.

Квота на беспошлинный ввоз свинины в размере 430 тыс. тонн в РФ существовала до 2020 года. По условиям ВТО она была отменена. В настоящее время действует пошлина в 25%. Ввоз свинины в 2020 году составил около 3,8 тыс. тонн, сообщала ранее Национальная мясная ассоциация (НМА, включает крупнейших производителей свинины и говядины).

По говядине сейчас действует ставка 15% внутри квоты, сверх квоты - 50%. Размер квоты по свежей или охлажденной говядине составляет 40 тыс. тонн, по замороженной - 530 тыс. тонн. В 2020 года из стран дальнего зарубежья (Парагвай, Бразилия, Индия и т.д.) импорт говядины без учета субпродуктов составил чуть более 163 тыс. тонн, из них примерно 129 тыс. тонн - в рамках квоты, свидетельствуют данные Национальной мясной ассоциации. Еще немногим более 100 тыс. тонн за этот период ввезено из Белоруссии. Причем поставки из дальнего зарубежья в последние годы сокращались в среднем на 15% в год.

В сентябре 2021 года НМА подсчитала, что по сравнению с сентябрем 2015 года цены на свинину на кости увеличились на 12%, на бескостную - на 9,6%. Говядина на кости за тот же период подорожала на 27,8%, бескостная - на 22%.

Средняя стоимость закупки свинины в полутушах в январе-сентябре составила 178 рублей за кг, тогда как в аналогичный период годом ранее она стоила 145 рублей, говядины на кости - 258 рублей против 215 рублей, бескостной говядины - 325 рублей против 260 рублей, свидетельствуют данные Национального союза мясопереработчиков.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в августе средняя розничная цена разных видов говядины и свинины увеличилась на 9-10% к аналогичному периоду прошлого года. Например, бескостная свинина стоила 388 рублей за кг, бескостная говядина - 548 рублей.

Между тем, как считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, ситуация на оптовом рынке свинины и так уже стабилизировалась: цены на свинину начали снижаться. За последние 2-3 недели отпускная цена такой продукции уже упала на 15-20% и падение продолжается, уверяет он. Это связано, по его словам, c сезонным снижением спроса и начавшимся приростом производства на ряде предприятий по всей стране.

Ковалев подтверждает, что в сентябре и правда зафиксировано небольшое снижение производства свинины, но по итогам девяти месяцев оно находится на уровне такого же периода прошлого года. Ожидалось, что оно будет выше, чем в 2020 году, на 5%, но в итоге останется на таком же уровне (около 4,3 млн тонн в убойном весе). Помешали приросту вспышки АЧС и жаркое лето, говорит Ковалев. Он отмечает высокий спрос на такую продукцию со стороны переработчиков, а также населения - семьи с детьми и пенсионеры получили выплаты от государства, которые они тратят преимущественно на продукты питания.

Что касается следующего года, то, по прогнозу Ковалева, ожидается рекордный прирост производства свинины на 350-400 тыс. тонн в убойном весе (плюс 7-8% к 2021 году).

Минэкономразвития Минсельхоз

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