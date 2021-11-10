Суд утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн руб. штрафов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в среду признал законным решение о взыскании с Twitter, Facebook и WhatsApp многомилионных штрафов, назначенных им за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории РФ.

"Апелляционные жалобы на решение мирового суда в отношении WhatsApp, Twitter, Facebook оставлены без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Мировой суд 26 августа оштрафовал Twitter и Facebook на 17 и 15 млн рублей соответственно за повторное нарушение, выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории страны. WhatsApp был впервые привлечен к административной ответственности за данное правонарушение в РФ и получил штраф в размере 4 млн рублей.

В Роскомнадзоре сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.

Twitter, Facebook, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за различные нарушения российского законодательства. Чаще всего компании штрафуют за отказ удалять запрещенный в РФ контент.