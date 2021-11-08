Google и Telegram оштрафованы на 6 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы назначил штрафы в 2 и 4 млн руб. соответственно интернет-компаниям Google и Telegram, вновь уличенным в том, что они не удалили запрещенную информацию.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда Москвы, постановления о штрафах в отношении компаний были вынесены в понедельник мировым судьей N422 Таганского района столицы.

И Google, и Telegram были признаны виновными в том, что не убрали из своих ресурсов подлежащий удалению контент (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Рассмотрение еще двух аналогичных протоколов в отношении Google, назначенное на понедельник, отложено на 29 ноября, уточнили в пресс-службе.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

По данным Роскомнадзора, в 2021 году сервисы, в том числе, не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет более 100 млн руб.