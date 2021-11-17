Суд утвердил штрафы для Twitter на 5 млн рублей за отказ удалить твиты

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд подтвердил законность штрафов на 5 млн рублей, которые 14 сентября мировой судья назначил компании Twitter за два отказа удалить по требованию Роскомнадзора запрещенный в России контент. Апелляции компании суд отклонил, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Эти два штрафа компании назначил мировой судья участка N422 по Таганскому району, признав ее виновной по (ч.2 ст.13.41 КоАП). Компания просила отменить эти решения как незаконные и необоснованные.

К 21 октября 2021 года Роскомнадзор оценивал в 140 млн рублей общую сумму штрафов, назначенных крупным иностранным интернет-сервисам за неудаление контента, который в России запрещен. В ведомстве заявили тогда о решимости побороть внутренний настрой глобальных IT-компаний на то, "что их внутренние правила стоят выше национальных законодательств".

К 1 ноября общая сумма штрафов IT-гигантам выросла до 187 млн рублей.