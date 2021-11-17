Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд утвердил штрафы для Twitter на 5 млн рублей за отказ удалить твиты

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд подтвердил законность штрафов на 5 млн рублей, которые 14 сентября мировой судья назначил компании Twitter за два отказа удалить по требованию Роскомнадзора запрещенный в России контент. Апелляции компании суд отклонил, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Эти два штрафа компании назначил мировой судья участка N422 по Таганскому району, признав ее виновной по (ч.2 ст.13.41 КоАП). Компания просила отменить эти решения как незаконные и необоснованные.

К 21 октября 2021 года Роскомнадзор оценивал в 140 млн рублей общую сумму штрафов, назначенных крупным иностранным интернет-сервисам за неудаление контента, который в России запрещен. В ведомстве заявили тогда о решимости побороть внутренний настрой глобальных IT-компаний на то, "что их внутренние правила стоят выше национальных законодательств".

К 1 ноября общая сумма штрафов IT-гигантам выросла до 187 млн рублей.

Twitter Таганский суд Москва Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

Четыре российских космонавта отобраны для подготовки к полетам на Crew Dragon

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

В Думе не исключили возвращения к вопросу "налога на дивиденды"

Пандемия коронавируса

В Кремле признали ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

В Кремле признали ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

В РФ завели еще одно уголовное дело против бизнесмена Тельмана Исмаилова

Суд на Урале прекратил дело экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

СК выяснил, что казанские студенты отравились "незамерзайкой"

Пандемия коронавируса

Госдума вводит QR-коды для прохода членов правительства на заседания

Госдума вводит QR-коды для прохода членов правительства на заседания

ОАК выделит 20 млн рублей на постановку "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });