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Боновые заграждения установили вокруг севшего на мель в Приморье панамского сухогруза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели установили боновые заграждения вокруг панамского контейнеровоза Rise Shine, сообщил "Интерфаксу" директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

"Боновые заграждения установлены. Водолазы сейчас осматривают контейнеровозы. Зафиксирована незначительная утечка моторного масла из машинного отделения", - сказал Агаревский.

Представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал "Интерфаксу", что погода в районе, где сел на мель контейнеровоз, улучшилась, так что специалисты отправились туда работать уже в 7 утра. Сейчас идет работа по подготовке к разгрузке судна.

Также идет подготовка работ по принятию остатков топлива. На судне около 300 тонн мазута и 20 тонн дизеля, при благоприятной погоде откачка топлива может занять несколько часов.

Как сообщалось, ранее возле контейнеровоза зафиксировали следы нефтесодержащих жидкостей.

На место прибыло спасательное судно "Лазурит", которое проводило мониторинг акватории и контролировало состояние судна.

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября. Теплоход прибыл из Китая в порт Восточный 5 ноября и на рейде ожидал выгрузки товаров. На борту было 14 членов экипажа, все они - граждане КНР. Спасатели вертолетом эвакуировали команду на берег. Ранее сообщалось, что машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены.

Иван Агаревский Росморречфлот Rise Shine

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