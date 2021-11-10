Следы нефтесодержащих жидкостей нашли у севшего на мель в Приморье теплохода

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следы горюче-смазочных материалов наблюдаются у севшего на мель в Приморье панамского контейнеровоза Rise Shine. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"По правому борту есть следы нефтесодержащих жидкостей. Насколько это много, трудно сказать, водолазы будут устанавливать, есть ли повреждения топливных танков. Поскольку вода находится в машинном отделении, в общем-то пятна должны быть", - сказал собеседник агентства.

К аварийному теплоходу подошли еще два судна.

"Прибыли два новых судна – СКБ МСС-04 и водолазное судно "Ростов Великий". Водолазы готовятся к проведению осмотра подводной части корпуса. А СКБ готовится к постановке бонов", - добавил Кравченко.

Ранее на место прибыло спасательное судно "Лазурит", которое проводило мониторинг акватории и контролировало состояние судна.

Также начинается подготовка работ по принятию остатков топлива. На судне около 300 тонн мазута и 20 тонн дизеля, при благоприятной погоде откачка топлива может занять несколько часов.

Как сообщалось, контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября. Теплоход прибыл из Китая в порт Восточный 5 ноября и на рейде ожидал выгрузки товаров. На борту было 14 членов экипажа, все они – граждане КНР. Спасатели вертолетом эвакуировали команду на берег. Разлива нефтепродуктов нет. Ранее сообщалось, что машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены.

На судне находится около 300 тонн горюче-смазочных материалов, а также более 1,6 тыс. тонн грузов, это товары народного потребления.