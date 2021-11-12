Оборудование для перекачки топлива прибыло к контейнеровозу Rise Shine в Приморье

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Судно с оборудованием для перекачки нефтепродуктов прибыло к панамскому контейнеровозу Rise Shine, севшему на мель у берегов Приморского края, сообщил "Интерфаксу" директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

"Сегодня будет проводиться подготовительная работа по установке насосов для перекачки топлива", - сказал Агаревский.

Он добавил, что в минувший четверг водолазы провели обследование топливных танков.

"Сегодня готовится к установке еще одно боновое заграждение. Выгрузку топлива начнем завтра. Водолазы тоже на месте, ждем улучшения погоды, чтобы осмотреть правый борт. Пока дополнительных утечек нефтесодержащих продуктов обнаружено не было", - добавил Агаревский.

Как сообщалось, спасатели установили боновые заграждения вокруг панамского контейнеровоза, севшего на мель у берегов Приморья. Кроме того, ранее специалисты выявили незначительную утечку нефтесодержащих продуктов из машинного отделения.

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября. Теплоход прибыл из Китая в порт Восточный 5 ноября и на рейде ожидал выгрузки товаров. На борту было 14 членов экипажа, все они - граждане КНР. Спасатели вертолетом эвакуировали команду на берег. Ранее сообщалось, что машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены.