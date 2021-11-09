Экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, эвакуировали с судна

Эвакуация экипажа контейнеровоза "Rise Shine" Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, сообщили журналистам в краевом правительстве.

"По информации Минтранса Приморского края, только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены", - говорится в сообщении.

Между тем в МЧС РФ сообщили, что спасательная операция в Приморье успешно завершена, все 14 моряков контейнеровоза Rise Shine спасены и доставлены на берег.

Отмечается, что спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветре с порывами до 15 м/с, высотой волн до 2,5-3 метров.

Ранее сообщалось, что у берегов Приморья в районе Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, на борту находятся 14 членов экипажа, россиян среди них нет.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийной ситуацией с иностранным судном.