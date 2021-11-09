Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, эвакуировали с судна

Экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, эвакуировали с судна
Эвакуация экипажа контейнеровоза "Rise Shine"
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, сообщили журналистам в краевом правительстве.

"По информации Минтранса Приморского края, только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены", - говорится в сообщении.

Между тем в МЧС РФ сообщили, что спасательная операция в Приморье успешно завершена, все 14 моряков контейнеровоза Rise Shine спасены и доставлены на берег.

Отмечается, что спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветре с порывами до 15 м/с, высотой волн до 2,5-3 метров.

Ранее сообщалось, что у берегов Приморья в районе Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, на борту находятся 14 членов экипажа, россиян среди них нет.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийной ситуацией с иностранным судном.

Приморский край МЧС

Новости по теме

Новости

Американец Рид объявил голодовку в мордовской колонии

Американец Рид объявил голодовку в мордовской колонии
Пандемия коронавируса

Туроператоры сообщили о растущем спросе на вакцинные туры за рубеж

Туроператоры сообщили о растущем спросе на вакцинные туры за рубеж

Сотрудник Росгвардии погиб при задержании подозреваемых в Петербурге

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы

В Росморечфлоте опровергли информацию о том, что контейнеровоз Rise Shine переломился

Что случилось этой ночью: вторник, 9 ноября

Капитан севшего на мель контейнеровоза заявил об угрозе экипажу

Контейнеровоз сел на мель во время шторма у берегов Приморья

Минюст РФ внес советский фильм в список экстремистских материалов

Минюст РФ внес советский фильм в список экстремистских материалов

"Российскую ЛГБТ-сеть" внесли в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });