Энергоснабжение Благовещенска восстановили после аварии
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Благовещенске полностью восстановили электроснабжение после срабатывания системы аварийной автоматики и отключения пяти подстанций, сообщили сообщили "Интерфаксу" в Дальневосточной распределительной сетевой компании.
Там уточнили, что в четверг примерно на час без света оказались "центральная часть города и часть микрорайона".
Больницы, где лечат тяжелых пациентов с COVID-19, авария не затронула.
Причины сбоя выяснит специально созданная комиссия.
Ранее сообщалось, что из-за отключения электричества на многих улицах города перестали работать светофоры, возникли пробки.