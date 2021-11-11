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Энергоснабжение Благовещенска восстановили после аварии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Благовещенске полностью восстановили электроснабжение после срабатывания системы аварийной автоматики и отключения пяти подстанций, сообщили сообщили "Интерфаксу" в Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Там уточнили, что в четверг примерно на час без света оказались "центральная часть города и часть микрорайона".

Больницы, где лечат тяжелых пациентов с COVID-19, авария не затронула.

Причины сбоя выяснит специально созданная комиссия.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электричества на многих улицах города перестали работать светофоры, возникли пробки.

Благовещенск Амурская область ДРСК

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