Арестована соучастница подозреваемого в гибели росгвардейца в Петербурге

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемую в серии телефонных мошенничеств, один из соучастников которой может быть виновен в гибели сотрудника Росгвардии, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Ирина Новикова, которой инкриминированы 12 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), отправится в СИЗО минимум до 8 января 2022 года, следует из сообщения.

Отмечается, что женщина просила суд избрать ей домашний арест и заявляла, что не причастна к преступлениям.

Как сообщалось, меру пресечения в отношении Новиковой суд должен был избрать накануне, но по итогу заседания было принято решение о продлении срока ее задержания. Предполагаемые соучастники Новиковой - Владимир Бабин и Алексей Покрепо - были заключены под стражу.

По версии следствия, фигуранты с подменных номеров звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили деньги. Согласно материалам дела, предварительная сумма ущерба, который вероятные мошенники причинили потерпевшим, превышает 2,8 млн рублей.

По информации правоохранительных органов, при задержании Покрепо насмерть сбил на автомобиле старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования "Гранит" Росгвардии Евгения Захарова, после чего скрылся. В суде фигурант пояснил, что нажал педаль газа "от испуга".

В связи с гибелью росгвардейца в отношении Покрепо возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). На заседании суда по избранию ему меры пресечения следователь сообщила, что к делу присоединят еще 50 эпизодов мошенничества.