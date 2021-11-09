Сотрудник Росгвардии погиб при задержании в Петербурге

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник Росгвардии погиб во время задержания в Пушкинском районе Петербурга, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Это произошло сегодня утром. Предварительно, один из подозреваемых сбил сотрудника на автомобиле и скрылся", - сказал собеседник агентства.

Других подробностей источник не привел.

По данным СМИ, инцидент произошел при задержании подозреваемых в телефонном мошенничестве.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.