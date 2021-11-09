Задержаны соучастники вероятного виновника гибели росгвардейца в Петербурге

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала двух подозреваемых в мошенничестве, соучастник которых может быть виновен в гибели росгвардейца, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Как сообщалось, утром во вторник на Пулковском шоссе один из фигурантов уголовного дела о телефонном мошенничестве при задержании насмерть сбил на автомобиле старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования "Гранит" Росгвардии Евгения Захарова, после чего скрылся. Машину с вероятным преступником оперативно блокировали на автозаправке в районе города Мурино Ленинградской области, водителя задержали. В связи с гибелью Захарова возбуждено дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"Параллельно сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по задержанию других участников организованной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины. Все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий", - добавляет пресс-служба.

По предварительным данным полиции, соучастники с подменных номеров звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили деньги. Согласно оперативной информации, участники группы могли совершить в Петербурге несколько подобных преступлений.