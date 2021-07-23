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Ростуризм поддержит попытки российского офиса Mouzenidis Travel сохранить бизнес

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники российского офиса туроператора Mouzenidis Travel, объявившего о приостановке деятельности в Греции, намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами, сообщила пресс-служба Ростуризма.

Сложности, возникшие у российского подразделения, связаны с действиями принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, объяснили в ведомстве. Ростуризм поддерживает желание российского офиса "Музенидис Трэвел" сохранить бизнес и готов в этом помочь. Ведомство пообещало информировать заинтересованные стороны, в том числе туристов, о вариантах выхода из ситуации.

"Ростуризм находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса с российской и греческой стороны, и держит ситуацию с данным туроператором на особом контроле. Для решения проблемы руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с министром туризма Греции Харисом Теохарисом, в ходе которых она отметила необходимость объединения усилий для урегулирования ситуации, а также предложила ряд наиболее приемлемых мер, которые могли бы помочь урегулирования ситуации. Стороны договорились о совместной проработке возможных вариантов обеспечения заселения российских туристов по ранее приобретенным турам", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, представители Ростуризма встретились с сотрудниками российского офиса Mouzenidis Travel.

17 июня Mouzenidis Travel Greece приостановил прием туристов в Греции до конца июля в связи с реорганизацией, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Из-за этого у российских туристов были аннулированы туры почти на 1 млрд рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Средства за эти поездки российские компании перевели принимающему туроператору за обслуживание туристов в Греции и не могут их вернуть.

Mouzenidis Group - один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. У него есть 1400 отелей, авиакомпания, девелоперская компания, торговый центр, детский лагерь и другие бизнесы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов.

27 марта 2021 года основатель и президент холдинга Group Борис Музенидис умер в Москве от осложнения от коронавирусной инфекции.

Mouzenidis Travel Греция Ростуризм Зарина Догузова Борис Музенидис коронавирус

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