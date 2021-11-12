В РСТ крах "Музенидис Трэвел" назвали беспрецедентным для российского рынка

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с остановкой работы пяти компаний под брендом "Музенидис Трэвел" беспрецедентна для российского туристического рынка, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она обратила внимание, что одновременно объявляют о своей несостоятельности сразу пять компаний, работающих под одним брендом, но являющиеся разными юридическими лицами.

"Причем ни один из директоров этих юрлиц не виноват в сложившейся ситуации - финансовые проблемы возникли у материнского холдинга в Греции", - отметила Тюрина.

Она полагает, что две компании из группы могли бы продолжить работу. "Музенидис Интур" занималась только внутренним туризм, но у нее 19 декабря заканчиваются фингарантии и в этой ситуации новые она получить не сможет, считает Тюрина. "Музенидис Трэвел Екатеринбург" имеет гарантию финансовой ответственности до 24 июня 2022 года, "но и они понимают, что после того, как остановится деятельность всех остальных туроператоров с названием "Музенидис", продаж не будет", продолжила представитель РСТ.

С лета глава российского "Музенидиса" Александр Цандекиди пытался найти выход из ситуации, рассказала Тюрина.

"Рассматривались самые разные варианты, начиная от правительственного субсидирования отелей, в которые были куплены туры, и кончая привлечением внешних инвесторов и получением льготных кредитов. Но в сложившихся обстоятельствах никто такие риски на себя не взял. И сейчас у компании нет возможности повторно оплатить все туры", - подчеркнула Тюрина.

Ранее об этом российская группа "Музенидис трэвел" сообщила в пресс-релизе. В компании заверили, что пробовали все варианты, но больше не видят шансов пытаться работать.

Ростуризм получил от туроператора документы, подтверждающие, что все деньги туристов - около 18 млн евро - были переведены в Грецию для платы за проживкание в отелях, но эти деньги пропали из-за финансовых проблем, проявившихся после смерти основателя и главы холдинга Mouzenidis Group Бориса Музенидиса, рассказала Тюрина.

Летом, когда возникли проблемы у Mouzenidis Travel Greece, РСТ писал Греческой национальной туристической организации (EOT) о ситуации и просил, чтобы власти Греции поддержали компанию, отмечая, что "туроператор формировал самый большой поток российских туристов в Грецию и вся эта ситуация может нанести ущерб репутации Греции".

11 ноября глава Ростуризма Зарина Догузова выразила удивление в связи с тем, что правительство Греции ничем не попыталось помочь компании.

12 ноября российская группа "Музенидис Трэвел" сообщила об остановке деятельности пяти российских юрлиц. Ростуризм в этот же день исключил компанию из единого федерального реестра, чтобы клиенты получили право обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат.

Суммарно российские юридические лица "Музенидис Трэвел" застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ". В Российском союзе туриндустрии отметили, что этой суммы фингарантий не хватит для выплат всем клиентам и туристы получат символические суммы.