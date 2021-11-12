Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РСТ крах "Музенидис Трэвел" назвали беспрецедентным для российского рынка

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с остановкой работы пяти компаний под брендом "Музенидис Трэвел" беспрецедентна для российского туристического рынка, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она обратила внимание, что одновременно объявляют о своей несостоятельности сразу пять компаний, работающих под одним брендом, но являющиеся разными юридическими лицами.

"Причем ни один из директоров этих юрлиц не виноват в сложившейся ситуации - финансовые проблемы возникли у материнского холдинга в Греции", - отметила Тюрина.

Она полагает, что две компании из группы могли бы продолжить работу. "Музенидис Интур" занималась только внутренним туризм, но у нее 19 декабря заканчиваются фингарантии и в этой ситуации новые она получить не сможет, считает Тюрина. "Музенидис Трэвел Екатеринбург" имеет гарантию финансовой ответственности до 24 июня 2022 года, "но и они понимают, что после того, как остановится деятельность всех остальных туроператоров с названием "Музенидис", продаж не будет", продолжила представитель РСТ.

С лета глава российского "Музенидиса" Александр Цандекиди пытался найти выход из ситуации, рассказала Тюрина.

"Рассматривались самые разные варианты, начиная от правительственного субсидирования отелей, в которые были куплены туры, и кончая привлечением внешних инвесторов и получением льготных кредитов. Но в сложившихся обстоятельствах никто такие риски на себя не взял. И сейчас у компании нет возможности повторно оплатить все туры", - подчеркнула Тюрина.

Ранее об этом российская группа "Музенидис трэвел" сообщила в пресс-релизе. В компании заверили, что пробовали все варианты, но больше не видят шансов пытаться работать.

Ростуризм получил от туроператора документы, подтверждающие, что все деньги туристов - около 18 млн евро - были переведены в Грецию для платы за проживкание в отелях, но эти деньги пропали из-за финансовых проблем, проявившихся после смерти основателя и главы холдинга Mouzenidis Group Бориса Музенидиса, рассказала Тюрина.

Летом, когда возникли проблемы у Mouzenidis Travel Greece, РСТ писал Греческой национальной туристической организации (EOT) о ситуации и просил, чтобы власти Греции поддержали компанию, отмечая, что "туроператор формировал самый большой поток российских туристов в Грецию и вся эта ситуация может нанести ущерб репутации Греции".

11 ноября глава Ростуризма Зарина Догузова выразила удивление в связи с тем, что правительство Греции ничем не попыталось помочь компании.

12 ноября российская группа "Музенидис Трэвел" сообщила об остановке деятельности пяти российских юрлиц. Ростуризм в этот же день исключил компанию из единого федерального реестра, чтобы клиенты получили право обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат.

Суммарно российские юридические лица "Музенидис Трэвел" застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ". В Российском союзе туриндустрии отметили, что этой суммы фингарантий не хватит для выплат всем клиентам и туристы получат символические суммы.

Музенидис Трэвел Греция Ростуризм РСТ Ирина Тюрина Зарина Догузова Mouzenidis Travel

Новости по теме

Новости

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35%

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет

"Газпром" не стал заказывать дополнительные мощности через Украину и Польшу на пятницу

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });