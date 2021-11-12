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Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Туроператор "Музенидис Трэвел", который представляет в России греческую Mouzenidis Group, объявил об остановке деятельности.

"Сейчас мы не в состоянии продолжать нашу работу. Поэтому, каким бы трудным не был этот шаг, вынуждены принять очень трудное решение, - говорится в заявлении руководства на сайте компании. - Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства".

В компании не видят другого выхода, все возможности для продолжения работы менеджмент исчерпал.

"К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств – проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусной инфекцией, из-за отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073 – нам не удалось найти другого решения. У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel", - говорится в сообщении.

Mouzenidis Group - один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, который много работал с туристами из России и СНГ. На российском рынке компания была крупнейшим туроператором по Греции. Основатель и президент холдинга Борис Музенидис умер 27 марта 2021 года в Москве от осложнений после коронавирусной инфекции.

Летом 2021 года прекратила работу Mouzenidis Travel Greece. Тогда были аннулированы туры российских клиентов почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Российский офис группы выразил намерение сделать все возможное для продолжения работы.

Осенью тысячи россиян подали иски к его российскому представительству компании с требованиями вернуть деньги. В сентябре турагентства направили коллективное письмо в Ростуризм с просьбой исключить туроператора из федерального реестра, чтобы клиенты смогли получить деньги по договору страхования финансовой ответственности туроператора и из фонда персональной ответственности. Источник "Интерфакса" на туристическом рынке говорил, что вопрос должен быть решен до 15 ноября.

Глава Ростуризма Зарина Догузова обещала, что проблема будет решена в ближайшие дни. По оценке ведомства, из-за приостановки работы принимающего туроператора в Греции Mouzenidis Travel Greece пострадали около 27 тысяч россиян оплативших туры.

В российской группе "Музенидис Трэвел" подчеркнули, что смерть Бориса Музенидиса вскрыла "существенные экономические проблемы Mouzenidis Travel в Греции", которые отразились и на росийском бизнесе. Греческие партнеры признают обязательства перед российской группой, но не в состоянии ни их выполнить, ни вернуть деньги. Российская группа искала инввесторов и добивалась у банков кредитов, но этих усилий было недостаточно. Сейчас российский офис готовит иск к греческой компании Mouzenidis Travel с требованием возместить ущерб.

Группа "Музенидис Трэвел" пообещала не закрываться, пока не будут улажены все формальности.

"Суммарно российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ". Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации. Порядок действий будет опубликован дополнительно после согласования со страховой компанией", - говорится в сообщении.

Музенидис Трэвел Mouzenidis Travel Mouzenidis Group Греция Борис Музенидис

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