Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пермский омбудсмен выступил против ликвидации "Мемориала"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков выразил несогласие с намерением ликвидировать организацию "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом).

По мнению омбудсмена, которое он высказал на своем сайте, это "шаг к увеличению дистанции доверия гражданского общества и власти", который "может спровоцировать разжигание социальной розни внутри страны".

По убеждению Микова, закрытие "Мемориала", который уже несколько десятилетий занимается восстановлением информации о политзаключенных, а также борется с нарушениями прав человека, – есть "попрание памяти жертв террора и политических репрессий".

Ранее Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с административным иском о ликвидации "Мемориала". Судебное заседание назначено на 25 ноября.

В Генпрокуратуре РФ пояснили, что обращение в суд о ликвидации "Мемориала" связано с нарушениями этой организацией закона, в том числе о статусе иностранного агента. В "Мемориале" решение прокуратуры назвали политическим.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Генпрокуратуру отменить свое решение и выразила готовность помочь российским властям пересмотреть закон "об иноагентах" в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Международный "Мемориал" – одна из старейших некоммерческих организаций, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Международный "Мемориал" был учрежден в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным председателем Общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.

Мемориал Пермский край Павел Миков

Новости по теме

Новости

Экс-глава "ТрансФин-М" из "списка Титова" получил семь лет колонии

Имам и еще один человек убиты в результате стрельбы в Дагестане

Следствие назначило психиатрическую экспертизу блогеру Хованскому

Прокуроры нашли оправдание терроризма и экстремизма в материалах "Мемориала"

Умер бывший глава Минздрава СССР академик Евгений Чазов

Умер бывший глава Минздрава СССР академик Евгений Чазов

СПЧ заявил, что требование ликвидировать "Мемориал" несоразмерно нарушениям

Пандемия коронавируса

В Петербурге скончался от коронавируса 13-й пациент с прививкой

В Петербурге скончался от коронавируса 13-й пациент с прививкой

Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.

Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });