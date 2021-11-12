Пермский омбудсмен выступил против ликвидации "Мемориала"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков выразил несогласие с намерением ликвидировать организацию "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом).

По мнению омбудсмена, которое он высказал на своем сайте, это "шаг к увеличению дистанции доверия гражданского общества и власти", который "может спровоцировать разжигание социальной розни внутри страны".

По убеждению Микова, закрытие "Мемориала", который уже несколько десятилетий занимается восстановлением информации о политзаключенных, а также борется с нарушениями прав человека, – есть "попрание памяти жертв террора и политических репрессий".

Ранее Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с административным иском о ликвидации "Мемориала". Судебное заседание назначено на 25 ноября.

В Генпрокуратуре РФ пояснили, что обращение в суд о ликвидации "Мемориала" связано с нарушениями этой организацией закона, в том числе о статусе иностранного агента. В "Мемориале" решение прокуратуры назвали политическим.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Генпрокуратуру отменить свое решение и выразила готовность помочь российским властям пересмотреть закон "об иноагентах" в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Международный "Мемориал" – одна из старейших некоммерческих организаций, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Международный "Мемориал" был учрежден в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным председателем Общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.