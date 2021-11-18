Горбачев и Муратов попросили Генпрокуратуру отозвать иск о "Мемориале"

Экс-президент СССР Михаил Горбачев Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лауреаты Нобелевской премии мира экс-президент СССР Михаил Горбачев и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру России отозвать иск о ликвидации "Мемориала" (структуры организации признани в России НКО-иноагентами).

"На 25 ноября назначено рассмотрение в суде обращения Генпрокуратуры РФ о ликвидации общества "Мемориал". Многолетняя деятельность "Мемориала" всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем", - говорится в совместном обращении Горбачева и Муратова, поступившем в "Интерфакс".

Они убеждены, что продолжение работы "Мемориала" отвечает интересам общества и российского государства, а требование его закрыть "вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем".

Нобелевские лауреаты призвали Генеральную прокуратуру "отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке". Верховный суд они попросили отложить рассмотрение иска, "чтобы дать возможность путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему".

11 ноября стало известно, что Генпрокуратура направила в Верховный суд России иск о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (признана в России НКО-иноагентом) и его структурных подразделений. ВС рассмотрит это требование 25 ноября.

Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (тоже признан в России НКО-иноагентом). Мосгорсуд рассмотрит этот иск 23 ноября.

В Генпрокуратуре вскоре объяснили, что иски связаны с тем, что Международный Мемориал и ПЦ "Мемориал" работают "с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В иске Мосгорпрокуратуры говорится, что, помимо отсутствия маркировки иноагента, в отдельных материалах ПЦ "Мемориал" обнаружены "лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций", а авторы публикаций представляют эту деятельность как правомерную и допустимую.

15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину "очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства", тогда как у "Мемориала", насколько ему извесно, "давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства". "Это хорошо известный факт", - заявил Песков в по