Песков отметил, что с "Мемориалом" давно существуют проблемы в плане соблюдения законов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - С просветительским обществом "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом - ИФ) давно существуют проблемы в части соблюдения норм российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это может быть предметом брифинга. Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства. С "Мемориалом", насколько мне известно, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Это хорошо известный факт", - заявил Песков в понедельник, комментируя по просьбе журналистов отношение Владимира Путина к обществу "Мемориал".

Вместе с тем, по словам Пескова, в Кремле считают преждевременным комментировать ситуацию с иском Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала", поданном в Верховный суд РФ.

"Пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаю преждевременным давать какие-то комментарии", - пояснил Песков.

Отвечая на вопрос, знают ли в Кремле и как там восприняли заявление писательницы Людмилы Петрушевской об отказе от звания лауреата Государственной премии в связи с ситуацией с "Мемориалом", Песков сказал: "Разумеется, на этот счет были сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты".

О том, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала" стало известно на прошлой неделе.

Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом - ИФ) - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Как пояснили в Генпрокуратуре, и просветительское общество, и правозащитный центр "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции Российской Федерации и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов".

В надзорном ведомстве утверждают, что организации скрывают "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем сами НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

"Мемориал" - и общество, и правозащитный центр - не признают претензии прокуратуры.