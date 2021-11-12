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Российские власти планируют ввести QR-коды на поездах и в самолетах с 1 февраля

Российские власти планируют ввести QR-коды на поездах и в самолетах с 1 февраля
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Требование предъявить QR-код на поездах и в самолетах, предусмотренное одним из внесенных в Думу законопроектов, вступит в действие с 1 февраля; отдельным решением правительства будет определено, с какого момента сертификаты потребуются при покупке билетов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"В полном объеме сертификат вакцинированного или выписка из сертификата вакцинированного (для проезда на самолетах и поездах) начнет действовать с 1 февраля 2022 года. В этом случае это становится абсолютным документом для реализации или практического применения тех нововведений, которые предполагаются законопроектами", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

При этом она отметила, что "закон не содержит даты, с которой вводится правило, в соответствии с которым реализация билетов или заключение договора о перевозке с пассажиром осуществляется при предъявлении того самого документа". Предполагается, что в случае принятия закона правительство выпустит решение о том, с какого момента сертификаты потребуются при покупке билетов, сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что срок будет таким, "чтобы он был достаточным для интеграции систем бронирования авиационного и железнодорожного транспорта и государственной информационной системы единого портала Госуслуг".

Голикова также сообщила, что "это будет сделано таким образом, чтобы это было абсолютно удобно для граждан и не допускало сбоев и при посадке, и при нахождении в зале ожиданий".

Кроме того, законопроект, по словам Голиковой, предполагает дополнительные полномочия Минтранса по тому, за какой период гражданин должен уведомить о наличии или отсутствии у него медицинской документации при покупке билета. В случае, если гражданин не выполнил требования закона, перевозчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор и в течение 30 дней ему возвращаются деньги, отметила вице-премьер.

Срок действия данного документа - до 1 июня 2022 года.

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