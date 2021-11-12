Минтранс разъяснил, когда придется предъявлять QR-коды для перелетов

Для удобства будет налажено "взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сертификат о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом придется предъявлять при покупке билета на самолет или поезд, объяснил через пресс-службу правительства министр транспорта Виталий Савельев. Код потребуется и при посадке в самолет и поезд, следует из правительственного законопроекта.

"Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг", - говорится в пресс-релизе Минтранса.

Савельев убежден, что проверка QR-кодов не должна создавать неудобств для пассажиров. По его словам, работа с перевозчиками по внедрению технологических решений уже ведется.

Ранее в Татарстане решили ввести доступ к транспорту по QR-кодам, и перевозчики заявили, что не понимают, как организовать проверку вакцинации.

Введения требования о наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19 именно при покупке билетов ранее опасались российские авиакомпании. В частности, расчеты S7 показывали, что пассажиропоток на внутренних авиалиниях в этом случае может упасть на 50%. В свою очередь, требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки, заявляли в компании.

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов ранее на этой неделе сообщал, что компания разрабатывает программное обеспечение, которое позволит проверять QR-коды при посадке на рейс. При этом он выступал против введения такого требования при покупке билета. "На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений", - говорил он в Совете Федерации и добавлял, что не понимает, как это можно технически ограничить.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении доступа по QR-кодам в общественные места и на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах. Предполагается, что для поездок этот доступ введут с 1 февраля. Тем, кто уже купил билеты, но не сможет их использовать из-за проблем с QR-кодами, обещают вернуть все деньги в течение 30 дней.

Для самолетов QR-код потребуется как при покупке билета, так и при посадке на борт воздушного судна. При отсутствии QR-кода совершеннолетний пассажир к перевозке не допускается. Для поездов QR-код потребуется при оформлении билета. При этом законопроект отдельно уточняет, что при отсутствии QR-кода ж/д-перевозчик будет обязан отказать пассажиру в заключении договора перевозки железнодорожным транспортом общего пользования или расторгнуть этот договор.

При этом определяется, что при отказе в перевозке или перелете пассажир должен получить назад деньги за билет и провоз багажа в 30-дневный срок, а также документ об отказе в перевозке.

Правительство допускает, что принятие законопроекта потребует дополнительных средств из бюджета, не предусмотренных федеральным законом о бюджете, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу. Такие выплаты будут возможны "на основе ежемесячной выверки в целях субсидирования возмещения недополученных доходов перевозчиков в связи с расторжением договоров перевозки в одностороннем порядке", отмечается в обосновании.