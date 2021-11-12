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Голикова связала смертность от COVID-19 с нежеланием россиян прививаться

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Высокая смертность от COVID-19 в России связана с несоблюдением гражданами ограничительных мер и низкими темпами вакцинации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что, по данным федерального оперштаба, каждый день умирает больше тысячи заразившихся коронавирусом, и назвала это "абсолютно тревожными показателями". За девять месяцев 2021 года из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится на коронавирус, отметила она и добавила, что это влияет на всеобщую демографическую ситуацию в стране.

"Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым, в первую очередь, относится вакцинация населения", - объяснила Голикова.

По ее словам, большинство граждан, оказывающихся в реанимации и умирающих от болезни, не прививалось. Среди них больше всего людей с хроническими заболеваниями или тех, кому за 60.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении системы QR-кодов для доступа граждан в общественные места и в самолеты и поезда для междугородних и международных поездок. Тех, у кого нет QR-кода о прививке или перенесенной коронавирусной инфекции, до 1 февраля будут пускать в общепит, музеи и на дальние рейсы по отрицательному ПЦР-тесту или медотводу от вакцинации. С 1 февраля ПЦР-тесты больше приниматься не будут. Списки учреждений, куда будут пускать по QR-кодам, будут составлять власти регионов. Предполагается, что закон будет действовать пока до 1 июня 2022 года.

"Понимая, что нашим гражданам нужно дать время, чтобы вакцинироваться, и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступят в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала Голикова.

Татьяна Голикова правительство Госдума коронавирус

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