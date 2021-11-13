Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

Президент РФ выразил надежду, что подобного не случится

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что его белорусский коллега Александр Лукашенко гипотетически может перекрыть транзит газа в Европу, но выразил надежду, что до этого дело не дойдет.

"Я, честно говоря, об этом первый раз слышу. Я дважды за последнее время разговаривал с Александром Григорьевичем (Лукашенко). Он мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину и программе "Москва. Кремль. Путин".

"Теоретически, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта. Надеюсь, что до этого не дойдет", - подчеркнул глава государства.

По его словам, ситуации, когда у РФ возникали проблемы с транзитом газа, случались. "Но это было с Украиной. В 2008 году мы столкнулись с кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и его транзит мы с нашими украинскими друзьями так и не смогли договориться по основным параметрам контрактов. Дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который был предназначен для потребителей в Европе. Просто, как говорят специалисты, закрутила вентиль", - напомнил президент РФ.

Говоря о ситуации в Белоруссии, Путин отметил, что в отношении этой страны и Лукашенко "все время применяют и грозятся применить новые санкции". "Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы, не способствовало бы развитию отношений с Белоруссией как с транзитной страной", - сказал Путин.

11 ноября Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в случае новых санкций и закрытия границ на фоне миграционного кризиса.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока в надежде попасть в Евросоюз. В ЕС заявляют, что белорусские власти специально организовали подвоз мигрантов к границе, а Белоруссия, со своей стороны, призывает не перекладывать на нее ответственность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в основе миграционного кризиса - политика Евросоюза на Ближнем Востоке и севере Африки. Он призвал уважать права беженцев, которые стремятся именно в Европу, а не в Белоруссию.