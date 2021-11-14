Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Более 500 поддельных сертификатов о вакцинации продали в частной клинике Ульяновска

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Факт продажи более 500 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса выявили в одной из частных клиник Ульяновска, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в воскресенье.

Клиника находится в Железнодорожном районе города, сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, медицинские работники запрашивали за сертификаты от 2 до 3 тыс. рублей.

По каждому случаю возбуждены уголовные дела.

Глава региона подчеркнул, что в ходе расследования будет дана правовая оценка и действиям лиц, купивших поддельные сертификаты.

Как добавил Русских, при этом все поддельные справки о вакцинации будут аннулированы.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

12
В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-1910 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19
Ульяновск Ульяновская область Коронавирус

Новости по теме

Новости

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 38 823 человек

Глава ФСВТС сообщил, что Белоруссия пока не подавала заявку на поставки С-400

Россия начала поставлять С-400 Индии

Россия начала поставлять С-400 Индии

Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому

Что произошло за день: суббота, 13 ноября

Прокуратура сочла, что сотрудник мордовской колонии пренебрежительно обошелся с Уиланом

Российские военные сообщили о четырех полетах самолетов НАТО над Черным морем

Путин заявил, что Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Осужденного за убийство мужчину задержали после побега из свердловской колонии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });