Более 500 поддельных сертификатов о вакцинации продали в частной клинике Ульяновска

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Факт продажи более 500 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса выявили в одной из частных клиник Ульяновска, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в воскресенье.

Клиника находится в Железнодорожном районе города, сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, медицинские работники запрашивали за сертификаты от 2 до 3 тыс. рублей.

По каждому случаю возбуждены уголовные дела.

Глава региона подчеркнул, что в ходе расследования будет дана правовая оценка и действиям лиц, купивших поддельные сертификаты.

Как добавил Русских, при этом все поддельные справки о вакцинации будут аннулированы.