В Калининграде перекрыли канал распространения фейковых справок о прививках

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники УМВД России по Калининградской области перекрыли канал реализации поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-службе регионального управления полиции.

"Полицейские установили, что в криминальной схеме была задействована сестра-хозяйка одного из лечебных учреждений Калининграда", - говорится в пресс-релизе. Еще одна жительница города попала под подозрение как ее сообщница, которая продавала сертификаты гражданам, не сделавшим прививку, заявили в пресс-службе.

В настоящее время выявлено три факта покупки сертификатов сотрудницами одного из предприятий, которые они предъявили по месту работы.

В ходе обысков в пункте вакцинации и по адресам проживания покупателей изъяты журналы учета, бланки, компьютеры и средства связи. Возбуждены уголовные дела по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Это не первый случай, когда полиция Калининграда выявляет медиков, которые оформляют поддельные сертификаты о вакцинации.

Как сообщалось, в Калининградской области по состоянию на 12 ноября от коронавируса привиты 452 498 человек, полностью завершена иммунизация у 393 628 человек.