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В Хабаровске задержали шестерых подозреваемых в покупке сертификатов о вакцинации

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали шестерых жителей Хабаровска, которые подозреваются в покупке поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

"Задержаны шестеро подозреваемых в незаконном приобретении поддельных медицинских сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что эти граждане платили за то, чтобы получить нужный документ, но саму инъекцию не делать.

"С целью придания процедуре реалистичности, к месту предполагаемого укола прикладывался ватный тампон. При этом предназначенная для инъекции вакцина уничтожалась", - сообщает УМВД.

Всех причастных к этому лиц правоохранительные органы еще устанавливают. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.290 "Получение взятки", ч.1 ст. 291.2 "Мелкое взяточничество" УК РФ.

Как ранее сообщалось, в Хабаровском крае уже расследуется пять уголовных дел, возбужденных за выдачу фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 11 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Хабаровск коронавирус

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