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Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского
Усман Нурмагомедов
Пресс-служба Bellator/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы Дагестана будут рассматривать бойца ММА Усмана Нурмагомедова как свидетеля по делу о наезде на полицейского в Каспийске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После того, как доставили из Москвы в Дагестан Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, стало известно, что Нурмагомедов будет проходить по делу о наезде на полицейского как свидетель. Идрисова отправили под домашний арест", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в московском аэропорту "Шереметьево" были задержаны Усман Нурмагомедов - двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - и Идрисов. По данным следствия, они сбили на машине сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" города Каспийск в Дагестане. Он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Обоих доставили из Москвы в Дагестан.

На счету 23-летнего Усмана Нурмагомедова в смешанных единоборствах 14 побед в 14 поединках. Последний к настоящему моменту бой с его участием состоялся 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator 269. В тот вечер россиянин победил финна Патрика Пиетилу.

Усман Нурмагомедов

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