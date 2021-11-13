В Дагестан доставили бойца ММА, подозреваемого в наезде на полицейского

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы доставили накануне из Москвы в Дагестан бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, сообщает в субботу следственное управлении СК России по Дагестану.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, 11 ноября в московском аэропорту "Шереметьево" были задержаны боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов - двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - и еще один житель республики Камал Идрисов.

Между тем в СКР сообщали, что на КПП "Аэропорт" города Каспийск в Дагестане полицейские вместе с сотрудниками ГИБДД попытались остановить Toyota Camry под управлением неизвестного без номеров и с затемненными стеклами, но водитель не стал останавливаться и сбил инспектора. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.