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Чемезов оценил новую VIP-версию Superjet в $39-50 млн

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Новая VIP-версия самолета Superjet - Aurus Business Jet - стоит в районе $39-50 млн в зависимости от комплектации, заявил глава "Ростеха" Серей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

"Бизнес-джет Aurus, который здесь демонстрируется, (стоит - ИФ) в районе $39-50 млн в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около $60-65 млн", - сказал Чемезов журналистам.

По его словам, интерес к самолету проявляют российские заказчики, кто именно - он не уточнил. "И частный интерес есть, и корпоративный", - сказал глава "Ростеха". Зарубежные заказчики Aurus тоже появятся, считает он.

"Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета - больше 7 тыс. км, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко", - сказал Чемезов.

Aurus Business Jet создан на базе Sukhoi Business Jet (SBJ), который поставляется на рынок с 2013 года (всего, по данным "Ростеха", продано 11 таких машин). Новую версию бизнес-джета отличает дополнительная топливная система, которая увеличила максимальную дальность полета с нынешних 4,6 тыс. (в базовой версии Superjet - 3 тыс.) до 7,2 тыс. км, а также наличие в салоне душевой кабины, высокоскоростного интернета и встроенного трапа.

Покупателями SBJ в разное время назывались специальный летный отряд "Россия" (перевозит высших должностных лиц), МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, госструктуры Казахстана, оператор VIP-авиации "Русджет".

Ростех Superjet Серей Чемезов

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