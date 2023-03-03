Линейка продуктов Aurus может пополниться морскими судами

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В линейке Aurus могут появиться морские суда. Ранее в дополнение к автомобильному направлению был представлен вертолет в стилистике Aurus и бизнес-самолет на базе Superjet 100 под брендом Aurus.

Подготовлено соглашение Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития и "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) о разработке и создании отечественного судна премиум-класса "Аурус-Марин", сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли, знакомый с проектом.

Документом определяются ориентировочные сроки реализации проекта из трех этапов, сказал источник. До конца 2023 года планируется выполнить комплекс проектных и экспериментальных работ для выполнения "аванпроекта" судна премиум-класса длиной 20-40 метров, сформировать концепцию и бизнес-план, определить подход к выбору поставщиков и источников финансирования проекта.

Создание эскизно-технического проекта планируется реализовать не позднее конца 2024 года. Третий этап, включающий выполнение работ по проектированию, сертификации, подготовке производства, производству прототипов и выпуску конструкторской документации, поставку опытных образцов, организацию серийного производства и продаж судна планируется осуществить не позднее конца 2027 года.

"Конкретные сроки этапов проекта будут определены сторонами исходя из согласованного технического облика яхты, применяемых технологий, индустриальной модели, объемов и порядка финансирования, а также участников проекта", - пояснил собеседник агентства.