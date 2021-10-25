Серийное производство самолетов "Байкал" будет налажено в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Многоцелевые самолеты типа "Байкал" будут производить на новом заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Хабаровского края.

"В Комсомольске-на-Амуре планируется разместить производство новейших легких многоцелевых самолетов "Байкал". Новый завод появится в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100", - сказано в сообщении.

Под строительство предприятия предполагается расширить преференциальную зону территории опережающего развития "Комсомольск". Уточняется, что для этого будет создана новая площадка "Амур". Проект позволит создать 200 рабочих мест.

"Хабаровский край планирует увеличить свою мощность по авиастроению, расширив линейку гражданской авиации до малой авиации - самолетов типа "Байкал". Мы не останавливаемся на достигнутом, а приумножаем его. И не боимся при поддержке федерального центра браться за решение самых сложных вопросов", - сказал глава региона Михаил Дегтярев, чьи слова приводятся в сообщении.

Запуск серийного производства ЛМС-901 "Байкал" планируется начать с 2024 года. Проект будет реализовываться в рамках Долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

"Байкал" - это новый российский легкий многоцелевой самолет с одним двигателем. Разработан конструкторским бюро "Байкал Инжиниринг" - дочерней структурой Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) при поддержке Минпромторга России в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".

Планируется, что в перспективе "Байкал" заменит устаревшие самолеты Ан-2. По сравнению со своим предшественником он будет обладать меньшими габаритами, более высокой скоростью и дальностью полета.

Презентация опытного образца самолета состоялась в июле этого года на 15-м Международном авиакосмическом салоне "МАКС-2021".