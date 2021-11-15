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В МЧС сообщили, что кровля на площади 250 кв. м обрушилась на НЛМК

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Региональное управление МЧС подтвердило информацию о частичном обрушении кровли в результате возгорания на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

"По прибытии подразделений было установлено, что произошло частичное обрушение кровли и стены на общей площади около 250 кв. м", - сообщил журналистам старший оперативный дежурный ЦУКС регионального управления МЧС Денис Коротков.

Ранее сообщалось о обрушении кровли на площади 2 тыс. кв. м. Информация о возгорании на НЛМК поступила в 21:14. В результате инцидента пострадала 55-летняя сотрудница НЛМК, она доставлена в региональный ожоговый центр в тяжелом состоянии. После возгорания региональное управление СКР начало проверку.

Липецк НЛМК

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