Пострадавшая после инцидента на НЛМК находится в тяжелом состоянии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - После инцидента на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в ожоговый центр доставлена 55-летняя женщина, сообщили "Интерфаксу" в региональном ожоговом центре.

"Доставлена 55-летняя женщина. Они находится в тяжелом состоянии, но не в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что 14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл взрыв с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, ему оказывается медицинская помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.