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Свердловское МВД проверит публикацию о нормативах по ковид-протоколам

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Свердловское управление МВД проверит публикацию "E1.RU" о том, что в Екатеринбурге сотрудников полиции обязали составлять по два протокола в день за нарушение ограничительных мер по коронавирусу (ст. 20.6.1 КоАП о невыполнение правил при режиме повышенной готовности).

"В системе МВД уже достаточно давно так называемая палочная система официально отменена. Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности, это еще предстоит установить", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Он доложил о публикации руководству "для принятия мер реагирования".

"E1.RU" сослалось на бланк расстановки личного состава, поступивший в один из отделов полиции. Документ изданию передал анонимный источник, его подлинность подтвердили другие источники. "Необходимо составить по 2 протокола каждому по ст. 20.6.1 КоАП РФ, проверить по 2 объекта и беседы с гражданами по алкоголю", — говорится в документе.

Хроника 09 января 2020 года – 15 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Екатеринбург Свердловская область МВД коронавирус Валерий Горелых

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