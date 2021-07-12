Ивановский полицейский высадил из маршрутки школьницу без маски

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ивановские следователи проверяют правомерность действий сотрудника полиции, который высадил из маршрутного такси 12-летнюю девочку из-за отсутствия у нее медицинской маски. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

Процессуальную проверку начали после того, как информация об этом инциденте появилась на местных новостных сайтах.

В сообщении СК говорится, что поскольку у ребенка больше денег на проезд не было, а телефон не работал, девочка добиралась до дома несколько остановок пешком.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Действиям должностных лиц органов внутренних дел будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, за время наблюдений с начала пандемии коронавируса в Ивановской заболели этой инфекцией 39 316 человек. Всего жертвами COVID-19 в Ивановской стали 1330 человек.

По данным региональных оперштабов, в регионах Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области) за сутки зарегистрировано 3005 новых случаев (суточный прирост составил 10,4% к 5 июля). Всего в регионах Центральной России (за исключением Москвы и Московской области) на 12 июля подтверждено свыше 688,9 тыс. случаев коронавируса, это на 3,1% больше, чем в начале предыдущей недели.

В июле прошлого года сообщалось, что, согласно исследованию, проведенному в Южной Корее, дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус по крайней мере на одном уровне со взрослыми.

В июне 2021 года вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин сообщил, что дети более подвержены заражению "индийским" штаммом коронавируса.

Ранее заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что коронавирус в настоящее время активнее распространяется среди молодых людей и подростков – чаще фиксируются случаи заражения людей в возрасте от 14 до 29 лет, это результат распространения "индийского" варианта вируса.

Между тем органы здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) рекомендуют даже прошедшим вакцинацию от коронавируса COVID-19 продолжать использовать маски для того, чтобы сдержать распространение более контагиозного штамма "дельта".