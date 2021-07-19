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Водителям автобусов в Саранске предложили не трогаться с места, если пассажиры не надели маски

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава Саранска (Мордовия) Петр Тултаев отметил множественные нарушения масочного режима в городском транспорте и предложил водителям не трогаться с места, пока все пассажиры не наденут маски.

"Вы соберите руководителей автотранспортных предприятий, проведите разъяснительную работу снова. Нужно применять практику: если масок нет на пассажирах, транспортное средство не должно трогаться с места", - сказал Тултаев в ходе оперативного совещания в мэрии в понедельник.

Мэр отметил, что "кому-то, конечно, это не нравится, кто-то скандалит, но тем не менее, деваться некуда".

"Кроме этого, салоны транспортных средств должны обрабатываться своевременно", - подчеркнул Тултаев.

Он также посетовал на несоблюдение масочного режима многими посетителями крупных торговых центров города.

В свою очередь начальник транспортного управления мэрии Игорь Белорунов сообщил, что ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима. Мобильные группы, как правило, выбирают наиболее оживленные остановки.

"За минувшую неделю проверено 575 машин общественного транспорта, вынесено 480 замечаний, составлено 14 протоколов. Также проверяем легковое такси. На прошлой неделе проверено 58 машин, вынесено 16 замечаний, 14 из которых – пассажирам и только 2 – водителям", - сказал он.

Мордовия Саранск

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