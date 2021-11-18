Минцифры хочет ограничить проверку QR-кодов одним приложением

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Минцифры рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от COVID-19 официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Скорее всего, мы все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли (проверить)", - сказал он журналистам.

Он добавил, что у Минцифры есть "целый набор мер" на случай, если решение о введении QR-кодов на федеральном уровне будет принято. По его словам, это не потребует дополнительных мощностей.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов для доступа в общественных местах и на междугородние рейсы на самолетах и поездах.