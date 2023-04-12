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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Для бывшего главы МЧС Кузбасса Мамонтова прокурор попросил 14 лет по делу "Зимней вишни"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил Центральный суд Кемерова назначить 14 лет колонии общего режима бывшему руководителю управления МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передает из суда корреспондент "Интерфакса".

Прокурор также попросил назначить подсудимому штраф в 900 000 рублей, лишить его звания "генерал-майор" и запретить в течение трех лет занимать должности на госслужбе.

Мамонову вменяют ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) и ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенная группой лиц с использованием служебного положения).

Для бывшего главного пожарного инспектора города Кемерово Григория Терентьева прокурор запросил 10 лет колонии общего режима и штраф в 120 тысяч рублей.

"Назначить наказание Терентьеву с лишением занимать государственные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", - сказал представитель обвинения и еще попросил лишить подсудимого звания "подполковник внутренней службы".

Терентьеву вменяют ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

По версии следствия, Мамонтов и его подчиненный Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания. Из-за их халатности в здании возник пожар, который было невозможно ликвидировать неисправной системой тушения.

Мамонтов в суде заявил о невиновности и добавил, что организация проверок не входила в его полномочия.

Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Первая годовщина трагедии в "Зимней вишне"

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Зимняя вишня Кузбасс МЧС Центральный суд Кемерово Александр Мамонтов
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