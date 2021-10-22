Минздрав разрешил одновременно прививаться "Спутником V" и от гриппа

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины против коронавируса "Спутник V" и вакцины от гриппа, исследования не показали снижения иммуногенности препаратов, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

При этом препараты должны вводиться в разные части тела, например, в левое и правое плечо, добавил он.

"Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие", - отметил Кузнецов.

Ранее в этот же день директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан заявила, что одновременно прививаться от гриппа и коронавируса - безопасно.

В начале октября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об "обнадеживающих" результатах испытаний совместного введения вакцин против коронавируса и гриппа. О начале таких исследований он говорил в начале сентября.

До этого между вакцинацией от гриппа и коронавируса следовало выдерживать перерыв не меньше месяца.