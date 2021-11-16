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Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел
Архивное фото
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что по ситуации с жесткими нарушениями прав заключенных в саратовской больнице ФСИН расследуется 12 уголовных дел, нескольким людям уже предъявлены обвинения.

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"По всем известной ситуации в Саратовской области в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел об изнасилованиях, вымогательствах, превышениях должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения", - сказал генпрокурор, выступая в Госдуме. По его словам, Генпрокуратура контролирует расследование этих уголовных дел.

Краснов считает, что проблему насилия в учреждениях ФСИН можно решить, в том числе, за счет "более интенсивного прокурорского надзора". "Примерно две недели назад я дал поручение своим подчиненным пересмотреть и изменить подходы в организации надзора в этой сфере", - отметил генпрокурор.

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Он сообщил, что прокурорская работа в этой сфере начнется "с проверки эффективности целевого использования бюджетных денежных средств, которые выделяется на модернизацию всей пенитенциарной системы".

Ранее правозащитники проекта Gulagu.net получили в распоряжение и вывезли из России более 1 тыс. видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

Среди них - опубликованные материалы о применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.

ФСИН Саратовская область

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