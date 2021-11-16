Отменен заочный арест белоруса, передавшего видео с пытками в саратовской колонии

Туберкулезная больница ФСИН № 1 в Саратове, в которой были выявлены пытки заключенных Фото: Филипп Кочетков/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отменил заочный арест белоруса Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеозаписи пыток заключенных в тюремной больнице, сообщила "Интерфаксу" адвокат Снежана Мунтян.

"Удовлетворено кассационное представление прокурора Саратовской области об отмене постановления Октябрьского районного суда Саратова от 18 октября", - сказала Мунтян.

Она напомнила, что райсуд заочно вынес постановление об избрании ее подзащитному меры пресечения в виде ареста. Ему инкриминировалась ч.2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них - опубликованные материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

По данным СМИ, видеозаписи с пытками в ОТБ-1 передал правозащитникам гражданин Белоруссии Сергей Савельев, отсидевший срок в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. Как сообщают медиа, в колонии Савельева привлекли к работе в качестве секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию, выдавал сотрудникам видеорегистраторы.

18 октября Октябрьский райсуд Саратова вынес постановление об избрании Савельеву меры пресечения в виде заочного ареста. 23 октября он был объявлен в федеральный розыск.

В конце октября возбуждение уголовного дела в отношении Савельева было отменено заместителем прокурора Саратовской области "в связи с его незаконностью и необоснованностью". В начале ноября карточка с информацией о розыске Савельева исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД РФ.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.