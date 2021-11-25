Отставка главы ФСИН стала следствием инцидентов с насилием в колониях и СИЗО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Отставка директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова связана с получившими широкий общественный резонанс инцидентами в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах, стали основной причиной отставки Калашникова", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя ФСИН. На этот пост глава государства назначил Аркадия Гостева.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Всего, согласно данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые были зафиксированы в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.