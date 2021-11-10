18 сотрудников саратовского УФСИН уволили после видео с пытками заключенных

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области уволены после обнародования видеозаписей с пытками заключенных в областной тюремной больнице. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин.

"Уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности", - сказал Ефаркин в среду в интервью региональному телеканалу "Вести-интервью".

"Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится", - сказал глава УФСИН.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них – опубликованные материалы о применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

По данным СМИ, видеозаписи с пытками в ОТБ-1 передал правозащитникам гражданин Белоруссии Сергей Савельев, осужденный в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. Как сообщается, в колонии Савельева привлекли к работе в качестве секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам.

По фактам пыток органы Следственного комитета расследуют семь уголовных дел.

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили "Интерфаксу", что омбудсмен направила ФСИН ходатайство о проведении проверки в этой больнице после сообщений о пытках осужденных. Также Москалькова включит ситуацию с нарушением прав осужденных в этой больнице в свой итоговый доклад, который она представит президенту РФ Владимиру Путину.