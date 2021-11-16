Минобороны РФ показало модель движения фрагментов пораженного в ходе испытаний спутника

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Угрозы МКС после того, как РФ поразила свой старый спутник, не было, об этом свидетельствуют данные моделирования, заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве продемонстрировали материалы смоделированного движения фрагментов пораженного в ходе испытаний спутника.

"На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров", - отметили в Минобороны РФ.

Там заявили, что фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют. "Заявления о якобы существовавших "рисках" для МКС не соответствуют действительности", - сообщили военные.

Согласно сообщению, специалистами Минобороны России с использованием программного комплекса визуализации обстановки в космическом пространстве на основе реальных данных проведено моделирование движения сопровождаемых и вновь обнаруженных космических объектов с действующими космическими аппаратами и международной космической станции.

Во вторник, 16 ноября, российские военные сообщили о поражении на орбите советского спутника "Целина-Д".

Представитель Госдепа США Нед ранее заявлял сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.