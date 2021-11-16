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"Роскосмос" ответил на заявления об угрозе для МКС от космического мусора

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Приоритетом для "Роскосмоса" было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа Международной космической станции, заявила госкорпорация.

Это заявление появилось после сообщения Госдепартамента США и американских военных о том, что испытания российской противоспутниковой ракеты привели к образованию большого количества обломков спутника, которые создали угрозу аппаратам и людям в космосе.

Представитель Госдепа Нед Прайс пообещал, что США вместе с союзниками и партнерами выработают ответ на эти испытания. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что российская сторона не предупредила США о проведении испытаний, и назвал их безответственным действием. Испытания также осудили в Лондоне и в руководстве NASA.

В понедельник "Роскосмос" сообщал, что экипаж МКС укрывался в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновений станции с космическим мусором.

Госдепартамент США МКС Нед Прайс Роскосмос Пентагон NASA

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