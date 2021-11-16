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Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний

Фрагменты спутника не представляют угрозу для орбитальных станций, заявили в Минобороны

Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний
Международная космическая станция
Фото: NASA

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д", его обломки не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности.

"15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", - сказали в военном ведомстве.

Там заявили, что фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до того момента, пока они не разрушатся.

"Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", - отметили российские военные.

Ранее космическое командование США заявило, что Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408".

"Россия 15 ноября 2021 года по московскому времени испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Ракета поразила российский спутник "Космос-1408", что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите", - сообщали в американском ведомстве.

По его оценке, образовалось около 1,5 тыс. обломков, за которыми можно вести мониторинг. При этом американские военные полагают, что в результате испытания на орбите также появятся "сотни тысяч" более мелких обломков, отследить которые невозможно.

Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

Россия в данном случае не нарушила международных соглашений - мнение эксперта

Россия не нарушила международных соглашений проведением испытаний противоспутникового оружия, заявил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Прямого нарушения никаких международных соглашений нет. И предупреждать мы никого не должны, когда мы испытываем свои системы - противоракетные или противоспутниковые. Мы не обязаны никого предупреждать об этом, нет ничего такого", - сказал Дворкин.

В прошлом Дворкин возглавлял 4-й ЦНИИ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны России.

Он заявил, что Россия направляет предупреждения США, когда производит испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, к испытаниям ракет системы противоракетной обороны (ПРО) это не относится.

"Ничего в этом испытании особенного нет, кроме неосторожности. Не надо было устраивать такое облако обломков", - сказал Дворкин, имея в виду космический мусор, образовавшийся в результате разрушения спутника.

"Американцы, китайцы, индийцы сбивали свои спутники. Это все очень простые вещи. Используются не противоспутниковые системы, а системы ПРО, ими гораздо проще поражать спутники, которые идут по расчетным орбитам, чем боеголовки", - сказал экс-начальник 4-го ЦНИИ.

"Хороший козырь" для американских военных

Однако, по его словам, после российского испытания у американских военных появился "хороший козырь". "Военные США будут просить новые средства на свои программы", - сказал Дворкин.

"Может быть, Россия стремится мотивировать США пойти на обсуждение российско-китайского договора о запрете вывода оружия в космос. Не думаю, что это наше испытание вынудит американцев пойти на договор", - сообщил он.

"Роскосмос" сообщил о контроле обстановки на орбите для защиты МКС на фоне заявлений США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.

"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении. Также в госкорпорации заявили, что безопасность экипажа МКС является приоритетом для "Роскосмоса".

В "Роскосмосе" заявили, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве.

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан). В частности, в этом году такие пуски, по данным Минобороны РФ, были осуществлены 17 сентября и 26 апреля.

Ранее в космическом командовании США заявили, что эта новая российская противоракета представляет вызов для интересов США в околоземном пространстве. По словам американских военных, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

3 июля 2020 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" Суровикин заявил, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

Минобороны РФ США

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